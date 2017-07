‘Bendición de amor’ pide apadrinar a niños con discapacidad en San Juan

San Juan del Río, 26 Julio 17.- El próximo viernes 28 de julio la Asociación Bendición de Amor, llevará a cabo la tercera convocatoria para “Apadrinar a una persona con discapacidad”, en la plaza Punta Victoria a las 11 de la mañana.

En rueda de prensa la presidenta de la fundación, Isadora Castillo Castelán, aseguró que la asociación va encaminada a favorecer la inclusión y desarrollo de los niños, jóvenes y adultos con capacidades diferentes, por lo que también se busca apoyar a sus núcleos familiares, de ahí la necesidad de que la ciudadanía en general pueda realizar el esfuerzo de apadrinar a cualquiera de las 42 familias de manera económica o en especie durante un año.

“Queremos hacer una invitación a la sociedad a nuestro evento que será el próximo 28 de julio, a beneficio de las familias que tienen hijos con discapacidad, Bendición de Amor es una asociación que trabaja a favor de las personas con discapacidad, en diferentes ámbitos, nosotros desarrollamos proyectos que benefician a las familias”, indicó.

Asimismo explicó que el apoyo se divide en tres modalidades, a niños de 0 a 17 años de edad, así como a jóvenes y adultos de 18 años en adelante que sean independientes y que tengan oportunidad de trabajo.

Explicó que el apoyo que se solicita para las familias es de 700 pesos mensuales o en especie, ya que las alternativas son muchas, pues el objetivo principal es poder contribuir a un mejor desarrollo, ya que los gastos de atención son altos.

“El apadrinamiento no se hace exclusivamente por una pobreza extrema, eso es importante, se hace por la condición de discapacidad que hay, porque quizás quien no tenga de cerca esta experiencia no sabe que se requiere de especialistas, medicamentos que si son costosos”, apuntó.

Finalmente, manifestó que dentro de la agrupación existen niños, jóvenes y adultos con discapacidad motriz, problemas visuales y auditivos, así como intelectual, al reiterar que en esta edición se pretende beneficiar a todos los integrantes.