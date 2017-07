Constructora reparará daños en carretera a Cerro Gordo: Marín

San Juan del Río, 26 Julio 17.- La empresa constructora “Alcuri Grupo Comercial”, encargada del protecto de construcción de la primera etapa de la carretera a cuatro carreles de Cerro Gordo a El Sitio, deberá responsabilizarse por los dañós a la cinta asfáltica, derivados de la lluvia, aseguró el titular de obras públicas Víctor Marín Hidalgo.

Dijo que se hará uso de la fianza de garantía y deberá realizar sin costo alguno las reparaciones de las partes de la carretera que volvieron a desatruírse por la lluvia.

Refirió que al ser una inversión de 9.5 millones de pesos, la licitación fue nacional, por lo que la empresa que obtuvo la adjudicación es de Irapuato, pero debido a consecuencia de las fuertes lluvias que se han registrado en el municipio desde el mes de junio, la obra sufrió severas afectaciones.

Indicó que las banquetas aún no estaban terminadas en su totalidad, por lo que con la fuerza del agua se deslavó una parte de la vialidad, por lo que indicó que de escampar el temporal en dos semanas la obra ya estará terinada.

“Esta obra por extensión se está desarrollando en etapas, la primera esta por concluirse con una inversión de 9 millones y medio, la empresa ganó la licitación publica nacional, (…) la fianza es de un año, una vez que se hace entrega de los trabajos y de la obra a partir de ahí empieza a correr la fianza”, indicó.

El funcionario expresó que la temporada de lluvias, también ha causado retrasos significativos en el proyecto, mientras que el tráfico era desviado por una colonia aledaña, lo que ocasionaba molestias entre la ciudadanía, ya que se encharcan las calles y provoca que las unidades se atasquen.

Añadió que actualmente la segunda etapa de la obra ya fue licitada, sin embargo en esta ocasión la constructora PUQSA (Pavimentos y Urbanización de Querétaro) es quien la realizará.

“Antes estábamos desviando el tránsito por una colonia, ya no será así, ya no los desviaremos, ya están ocupando los dos cuerpos y con la segunda etapa el contratista tiene la indicación de que ya no podemos estar desviando el tráfico, entonces siempre tendremos habilitados sobre la misma vialidad el tránsito vehicular”, afirmó.