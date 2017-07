Alerta gobierno de venta ilegal de terrenos en San Juan del Río

Pide que la ciudadanía no se deje engañar por supuestos líderes de Antorcha Campesina.

San Juan del Río, 19 Julio 17.- Luego de que Antorcha Campesina repartiera de manera ilegal panfletos ofertando terrenos para la construcción de vivienda en un predio que es propiedad de la federación, el secretario de gobierno, Fernando Ferrusca Ortiz, aseguró que el área jurídica abordará el tema, con la finalidad de evitar que las personas sean defraudadas por esta asociación.

Explicó que la publicidad fue repartida en la zona Centro y refiere la venta de predios en la Colonia Manuel Serrano Vallejo, detrás del Fraccionamiento Las Estrellas, sin embargo no hay documentos que validen la propiedad.

“Ya nuestro departamento jurídico tiene en sus manos algunos de estos flyers que se están repartiendo para efecto de que lo revisen y hacer lo conducente, todo lo que sea necesario en la parte legal”, apuntó.

El funcionario refirió que el movimiento busca tener mayor fuerza en el municipio, para posteriormente convocar a más población exigiendo la introducción de servicios al municipio, cuando esto no es posible, ya que el terreno ni siquiera es de su propiedad.



Añadió que actualmente en el predio están por lo menos 20 infraestructuras mal construidas, además de que el municipio podría incurrir en un delito al estar propiciando el asentamiento irregular.

Asimismo alertó a la ciudadanía a evitar caer en este tipo de engaños, ya que los terrenos no están regularizados, ni cuentan con la reglamentación que el propio código urbano establece para el caso de un fraccionamiento, por lo que se mantendrá constante vigilancia a lo largo del municipio para evitar nuevamente esta situación.

“Hacer un llamado a la ciudadanía a que no se dejen llevar por este tipo de publicidad, lo hemos referido en muchas ocasiones, es un predio federal que están ellos ocupando de manera irregular, un predio que no les pertenece, (…) no hay planos de notificación o autorización para venta”, señaló.