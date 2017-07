Más de la mitad de su vida peregrinando al Tepeyac

San Juan del Río, 16 Julio 17.- Su rostro refleja el paso de los años, su andar ya es lento, pero su fue por la Santísima Virgen de Guadalupe es inquebrantable. La señora María Isabel Baltazar de Santiago, es originaria de Tolimán y asegura que por más de 40 años ha participado en la peregrinación a la Basílica de Guadalupe para visitar a la Virgencita Morena y agradecer los años que ha dado de vida.



María Isabel, tiene 81 años de edad, pero no desmaya para alimentar su fe católica por la Santísima Virgen de Guadalupe, con la esperanza de tener un año más de vida sana y con las bendiciones de obtener lo indispensable para vivir.

La historia de esta mujer peregrina comenzó hace 40 años, cuando de manera personal y convencida por su Fe a la Morenita, emprendió su caminata hacía la Basílica para agradecerle ante su altar cada una de las bendiciones que ha tenido a lo largo de su vida.



Aunque nunca se casó y jamás tuvo hijos, la octogenaria siempre es acompañada por las mujeres de su comunidad, que año con año la motivan a continuar luchando y disfrutando de su vida, pues de esa maneras las fieles de la zona ven un aliciente para realizar su caminata.

“Yo vengo a pedirle a la Santísima Virgen por mi Salud, yo no soy casada, se siente bonito motivarlas a que peregrinen, es muy lindo, también, he ido a San Juan de los Lagos, yo nada más le pido a Dios que me cuide, yo siempre les digo que se siente muy bonito”.