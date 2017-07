Arquitectos deben avalar proyectos de obras en San Juan del Río: Colegio

San Juan del Río, 16 Julio 17.- El presidente del Colegio de Arquitectos en San Juan del Río, Fidel Garduño Gómez, manifestó que todas las obras de construcción efectuadas en el municipio deben contar con un Director Responsable de Obra, para garantizar que el proyecto se edifique conforme se diseña.

Refirió que todos los directores deben contar con cédula profesional y su afiliación al colegio de arquitectos, con el propósito de dar certidumbre y garantía a la ciudadanía sobre las obras que se realizan, al apuntar que en San Juan son más de 50 los profesionistas colegiados.

Por lo que exhortó a la ciudadanía a solicitar proyectos con garantías a los arquitectos, ya que no todos los profesionistas cuentan con la documentación para respaldar y responsabilizarse de la obra.

Además dijo que para evitar inundaciones a las viviendas es necesario contar con un estudio de la zona, avalado por las instancias correspondientes como la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

“Se han hecho asentamientos en predios no aptos para vivienda y eso genera que en caso de situaciones meteorológicas se inunden, que surjan problemas en las calles y eso hace que estén en las condiciones que se encuentran, porque el agua va a buscar el camino que tenía”, apuntó.

En cuanto al caso del fraccionamiento Valle Real, el presidente del colegio aseguró que al ser una empresa constructora del estado de Guanajuato, debió contar con el aval de un responsable en San Juan del Río, por lo que ahora se debe aplicar un procedimiento jurídico.

De ahí que recordó la importancia de actualizar el plan de desarrollo urbano, para evitar la construcción de fraccionamientos en zonas de riesgo.

“Yo espero y confió que haya tenido su responsable de obra local, me refiero en el estado y que se haga lo que a procedimiento jurídico proceda, para responsabilizar los daños, son problemas que se generan al no contar con un plano de desarrollo y de que no se consulte a las personas idóneas”, afirmó.