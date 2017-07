Sede del PAN en San Juan del Río costará 2.5 mdp: Pacheli

San Juan del Río, 14 Julio 17.- El presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), Pacheli Demeneghi Rivero, anunció que la construcción de la sede blanquiazul en San Juan del Río tendrá un costo de 2.5 millones de pesos, incluyendo la compra del terreno.

Dijo que el inmueble estará ubicado en las inmediaciones del Par Vial Juárez, que ya fue subdividido, por lo que la firma de contrato de compra venta se realizará en esta semana, a efecto de que el edificio pueda estar concluido para las elecciones del 2018.

Agregó que el proyecto de construcción está siendo analizado por el Comité Estatal, ya que el partido tiene la proyección de que todas las sedes cuenten con la misma infraestructura, sin embargo, en San Juan del Río se podría adaptar a otro proyecto debido a las dimensiones del predio.

“Estamos por cerrar el trato del terreno, para los próximos días estar preparando documentación e iniciar a construir, (…) es un terreno diferente a los demás, a los que se han construido, tanto en Querétaro como Huimilpan, el Comité Estatal trae un prototipo y es el que están metiendo a todos, en el caso de San Juan se está valorando si se hace el mismo prototipo o modificación”, explicó.

Asimismo, señaló que derivado de los resultados que ha tenido el gobierno municipal y estatal, más de mil personas se han acercado a solicitar su registro, sin embargo será hasta finales de año cuando se lance la convocatoria de manera oficial.

Expresó que no existe un tiempo determinado para la afiliación, ya que los interesados deben cubrir con capacitaciones y requisitos, a fin de garantizar que solo ingresen las personas verdaderamente interesadas.

“Es un procesos que no se hace de la noche a la mañana, no nos han dicho por parte del CEN, no han salido fechas y si hay modificación al sistema o proceso de afiliación, (…) son cerca de mil gentes las que han acudido a preguntar sobre las afiliaciones”, apuntó.