Presenta alcalde modelo de seguridad ciudadana ‘Juntos Prevenimos’

San Juan del Río, 11 Julio 17.- El Presidente municipal Guillermo Vega Guerrero, presentó de manera oficial el Modelo de Seguridad Ciudadana “Juntos Prevenimos”, que tiene como finalidad la participación social y de cada uno de los sectores, para garantizar la seguridad en el municipio.

El edil estuvo acompañado de ciudadanos de diversas colonias y comunidades de San Juan del Río, Presidentes de Colonos, Delegados y Subdelegados municipales, así como representantes de la iniciativa privada y de la comunidad académica, funcionarios e integrantes del Ayuntamiento.

Memo Vega explicó que el ingrediente principal de este modelo es la participación social, que se potencializará con la guía del Gobierno y la intervención de todos los sectores de la población.

Informó que mediante este esquema se ampliarán las redes ciudadanas, se impulsarán comités de convivencia escolar y se incluirán a los jóvenes universitarios a través del servicio social.

Además de que se contempla una transformación total de la policía, con la certificación de la policía municipal, ante la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA), organismo estadounidense de gran prestigio en el tema.

Asimismo, Memo Vega resaltó que la policía de San Juan del Río, será la cuarta corporación en el país que inicie su proceso de certificación ante esta organización.

Este esquema integral –agregó- “busca crear un frente común en donde los propios ciudadanos, en conjunto con la autoridad municipal, colaboren a detectar problemas y posibles soluciones en materia de prevención y combate a la inseguridad”.

“Este modelo es una nueva forma de combatir y mejorar los niveles de seguridad en San Juan del Río; no solamente contratando más y mejores policías, no solo integrando tecnología de punta para el combate a la inseguridad, no solo eficientando los sistemas de comunicación, sino reconociendo que este problema solo tiene una solución: asumir que la seguridad la hacemos todos”, aseveró el Alcalde.

Al compartir su experiencia exitosa con el programa “Vecinos Vigilantes”, la Profesora Cecilia Torres, comentó: “Debemos entender todos los aquí reunidos, que la prevención del delito, es una tarea conjunta entre autoridades municipales y sociedad. A través de la organización y solidaridad comunitaria entre “Vecinos Vigilantes” como ocurre en el Fraccionamiento Arboledas”.

“En suma, agradecemos a la administración encabezada por Memo Vega, como vecinos y sin partidismos políticos, su contribución y acciones para la prevención del delito y para velar por el progreso y mejoría de la calidad de vida de los sanjuanenses, en el campo de la seguridad y en otros campos: como la educación y capacitación que tiene su mejor ejemplo en la Escuela Municipal de Computación, de la que soy alumna a mis 69 años de edad”, agregó Cecilia Torres.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública en San Juan del Río (SSPM-SJR), Arturo Calvario Ramírez, indicó que el Modelo de Seguridad Ciudadana “Juntos Prevenimos” contempla un proyecto integral, que concentra los esfuerzos para la preservación del orden público y que trabaja de la mano con los ciudadanos para conservar la paz social.

“Se ha logrado el interés para la conformación de 48 Comités de Participación Social, aunque la meta es lograr al menos 150 en diversas colonias y comunidades del municipio; agrupaciones que con su dinámica contribuyen a erradicar los delitos y a mejorar el entorno. La constitución de una gran red ciudadana es primordial para ir construyendo el bien común”, manifestó.

Durante el evento, el edil sanjuanense entregó credenciales a integrantes de las redes ciudadanas que ya forman parte del programa “Vecinos Vigilantes”.