Aplicarán pruebas psicométricas a más de 17 mil chóferes de Querétaro

San Juan del Río, 10 Julio 17.- El director general del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro (ICATEQ), Ulises Gómez de la Rosa, aseguró que más de 17 mil operadores del transporte en Querétaro serán capacitados para poder obtener su tarjetón de identificación.

Dijo que como parte de la modernización del transporte en Querétaro, los chóferes del transporte público, tanto del servicio urbano, como de taxi, deberán cumplir con una serie de requisitos, que tienen que ver con exámenes psicométricos, toxicológicos y de capacitación para poder desempeñarse en este sector laboral.

Destacó que con el nuevo modelo de capacitación para operadores, se evaluará el aspecto técnico y el psicométrico como primer filtro, al sostener que de reprobar la evaluación psicológica no se les permitirá estar al volante de ninguna unidad del servicio público de transporte.

Refirió que se evaluarán a los conductores del transporte colectivo, escolarizado y especializado, taxis, las plataformas como CABIFY y UBER.

“Quien no pase la evaluación psicométrica, ahí no hay vuelta de hoja, son operadores que no van a funcionar en el transporte público, que su concepción del mismo está fuera de orden, que no están en las posibilidades de operar una unidad con pasaje y a esos no se les va a entregar el TIO”, apuntó.

Gómez de la Rosa, aseguró que los chóferes que reprueben la evaluación técnica podrán realizarlo nuevamente, posterior a una capacitación y lectura de los manuales, ya que se busca mejorar todos los aspectos del transporte público.

Asimismo, expresó que con estas acciones se mejorará el servicio y la calidad de la capacitación, al considerarse aspectos como la capacitación en línea, con materiales enfocados a la experiencia del usuario, además de la generación de un sistema de seguimiento para monitorear el desempeño diario de cada operador.

“Cambió radicalmente todo el programa, antes era un programa de profesionalización, hoy es totalmente formativo, va a hacer en línea, es de las novedades que existen, ya todos los contenidos de capacitación están en la plataforma, va a tener que convivir mucho el operador con temas de tecnología”, apuntó.