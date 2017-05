Prefieren flores para Mamá familias de San Juan del Río

San Juan del Río, 9 Mayo 17.- En víspera del Día de la Madre, cientos de personas se encuentran en la búsqueda del regalo perfecto para el ser que les dio la vida, por lo que las tiendas de regalos, ropa y florerías, así como de electrodomésticos, registran importante afluencia.

Rotativo de Querétaro se dio a la tarea de conocer cuál es el regalo favorito y cómo festejan las Mamás su día, pues la fecha se caracteriza por ser una celebración importante y en familia por todos los mexicanos, pero en la que se invierte más dinero para la compra de un obsequio.

Mónica Hernández Trejo, madre de una niña de 8 años, expresó que en este día su familia se reúne para poder celebrar a todas las que son mamás con una comida o cena, pues se refuerzan los lazos de unidad, además de que acudirá al festival de su pequeña, quien año con año le hace entrega de un presente por esta fecha especial.

“Tendrá festival y me pidió que no deje de ir y después iré a visitar a mi mamá, con mi hermana y la familias, las que somos mamás, me gusta regalarle a mi mamá una bolsa o blusa, algo para ella o para la casa”, precisó.

Por su parte, Martha Zulema, manifestó que para el 10 de mayo ella celebra en compañía de sus dos pequeñas, de 4 y 2 años respectivamente, por lo que se dedica a disfrutar de la convivencia y el amor que le dan, sin embargo dijo que ella prefiere un detalle personal, como flores.

Este día gran parte de la sociedad regala flores, por lo que los comerciantes de este giro aprovechan para incrementar sus ventas, sobre todo por la demanda que existe, por lo que una docena de rosas ya se puede obtener hasta en cien pesos.

María Jiménez Hernández, comentó que para ella lo más importante es que su pequeño hijo de 5 años cuente con salud, pues su situación económica no es tan favorable para adquirir un regalo para esta fecha.

“Mañana trabajo y no iré a ver a mi mamá, pero yo solo quiero que mi hijo se encuentre con salud, porque es mi motor de vida”.

A pesar de que en años anteriores las familias obsequiaban artículos para el hogar, este año la afluencia en tiendas departamentales ha disminuido, ya que los hijos están optando por regalar sesiones en salones de belleza y salidas a comer, por lo que el sector restaurantero prevé un incremento en sus ventas durante el miércoles y el fin de semana.

Juana Cruz López, dijo que ella celebrará en compañía de su madre, a quien le compró un ramo de flores y ropa, pues asegura que: “la vida se divide en dos etapas: con mamá y sin mamá”.