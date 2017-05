San Juan del Río, 8 Mayo 17.- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Arturo Calvario Ramírez, reconoció que por lo menos 20 elementos de la corporación ‘cursaron la licenciatura’ en una universidad sin validez< oficial, por lo que nunca recibieron su titulación.

Refirió que los oficiales confiaron en la supuesta universidad para estudiar la licenciatura y de esta manera estar preparados para el desempeño de sus funciones sin embargo resultó que fueron timados.

Reconoció que la escuela no cuenta con validez oficial, por lo que hasta el momento no se les han entregado los documentos para acreditar sus estudios. Y aunque no proporcionó detalles de la escuela involucrada, se sabe por algunos policías y abogados que litigan algunos casos, que se trata del Instituto Veracruzano.

“Eso me hicieron saber, sin embargo es de manera particular, sobre 20 elementos estaban cursando en alguna institución que al final no tenía algún tipo de registro, desgraciadamente están en esta situación”, apuntó.

Calvario Ramírez señaló que varios de los involucrados iniciaron sus estudios desde hace 4 años y al percatarse de la irregularidad de la institución, deberán ser ellos quienes exijan una solución, ya que al ser asuntos personales la dependencia no puede realizar ninguna acción.

“El esfuerzo ellos ya lo realizaron, ellos también de manera particular, recordemos que no es un tema de la secretaría, deberán de buscar que alguna otra institución revalide sus conocimientos para obtener el título y cédula correspondiente”, precisó.

El funcionario dijo que actualmente se está llevando a cabo un análisis para conocer qué porcentaje de los elementos cuentan con alguna licenciatura y en dónde estudiaron, a fin de que tengan mayores posibilidades de ser promovidos, pues sostuvo que algunos ya cuentan con posgrado.

“Vamos a estar sacando el dato y obviamente quien tenga una licenciatura o un posgrado, obviamente tendrá mayores posibilidades de ascender, (…), hay de varias (instituciones), los vamos a estar analizando”, apuntó.

De acuerdo a una de las abogadas que lleva el caso de algunos policías que resultaron defraudados por esta escuela, señala que la institución se respaldaba por una universidad de Veracruz, que luego le negó el aval debido a que no le cubrieron los costos.

Asimismo se dijo que ahora el Instituto Veracruzano busca respaldarse con una universidad del Estado de México, para poder hacer frente a la problemática que se ha generado, ya que se dijo que no solo se trata de licenciaturas en derecho, sino en diversas carreras de las que los alumnos no podrán obtener su título.