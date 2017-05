INE reforzará privacidad de ciudadanos en Querétaro

San Juan del Río, 4 Mayo 17.- El Instituto Nacional Electoral (INE) en Querétaro lanzó una convocatoria a la ciudadanía para que resguarden y protejan sus datos personales en caso de estar afiliados a algún partido político.

El Consejero Presidente del Distrito 2, Roberto Lagunes Gómez, afirmó que del 15 al 19 de mayo los militantes interesados en proteger su información podrán acudir a las oficinas de la Calle Rayón, en el Centro de la Ciudad.

“Recibimos una notificación de la Dirección Ejecutora de Prerrogativa de Partidos Políticos para que la siguiente semana extendamos el horario de 9 a 6, para los ciudadanos que están afiliados a algún partido político manifiesten su oposición a que aparezcan sus datos en los listados de afiliación de los partidos”, precisó.

El consejero refirió que esta campaña es la primera que se realiza debido a las reformas que han existido en la privacidad de información y confidencialidad de los datos personales, por lo que se podría desarrollar de manera anual, para evitar un mal uso por parte de las fuerzas políticas.

“La idea es esa, que la ciudadanía diga yo soy afiliada pero no quiero que salgan mis datos públicos, la afiliación no tiene que ver. Más que nada es para que los datos no sean públicos”, precisó.