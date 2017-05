‘La Envidia’ paga multa de 150 mil para seguir operando

San Juan del Río, 2 Mayo 17.- Después de 15 días de haber sido clausurado por no respetar lo establecido en la licencia de funcionamiento, el Bar La Envidia realizó el pago de la multa económica, por más de 150 mil pesos, informó el Secretario de Finanzas, Itzcalli Rubio Medina.

Luego del operativo que realizaron dependencias estatales y municipales, hace 15 días, el funcionario municipal afirmó que el resto de los establecimientos no se han acercado a realizar el pago, por lo que permanecerán cerrados, ya que tampoco tienen los permisos estatales.

“Ellos cubrieron su multa y se ven en la posibilidad de abrir su establecimiento, (…) los otros no han cubierto su multa, no hemos tarificado la multa, ellos están con el tema de que andan buscando tener sus papeles en regla, aunque paguen la multa como no tienen licencia de funcionamiento estatal no podrán abrir”, precisó.