Retrasa SAGARPA material para areteo de ganado en Querétaro

San Juan del Río, 1 Mayo 17.- El 30 por ciento de los ganaderos queretanos siguen sin realizar el ‘aretado’ de sus animales, que exige la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y alimentación (SAGARPA).

A pesar de que la finalidad del programa es combatir y disminuir los índices de abigeato en la entidad, la colocación de argollar para marcar el ganado no se ha concluido, informó el diputado presidente de la comisión de Desarrollo Agropecuario y Rural, José González Ruiz.

Dijo que en todos los municipios se ha registrado el atraso, debido a que la dependencia federal no cuenta con las argollas que se requieren para cubrir la demanda.

“Tenemos conocimiento de que un 30 por ciento a nivel estatal no tienen ese aretado, se ha retrasado también porque la federación, a través de la SAGARPA no ha tenido el alcance suficiente para otorgar el material”, afirmó.

El legislador dijo que gracias a la participación de las asociaciones ganaderas se ha logrado avanzar significativamente con los ranchos que tienen grandes cantidades de ganado, sin embargo, existen personas que al solo contar con una cabeza no realizan el trámite.

Reconoció que el programa ha tenido buenos resultados, pues actualmente las corporaciones o la asociación ganadera pueden solicitar la documentación a cualquier transporte que realice traslados de ganado, ya que con ello se combate el abigeato.

“Esta funcionando porque de alguna manera hay movilización de ganado se tiene que saber de dónde viene el ganado, quién lo vendió y a quién, y en ocasiones lo llevan los cuatreros porque fue hurtado y no llevan documentos o nada y no saben si el ganado es robado porque no tienen identificación”, concluyó.

Cabe señalar que la SAGARPA anunció la obligatoriedad de la Norma Oficial del Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas, destinada principalmente a la movilización de ganado dentro del territorio nacional desde el primero de febrero.