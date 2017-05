Proyecta Querétaro libramiento Palmillas-Aeropuerto: Pancho

San Juan del Río, 30 Abril 17.- El gobernador, Francisco Domínguez Servien, afirmó que el gobierno presentará el proyecto de un libramiento que inicie en Palmillas y culmine en el Aeropuerto, que podría incluirse para el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018.

Indicó que posterior a una reunión con el subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se solicitó al poder ejecutivo la elaboración de un nuevo proyecto de libramiento.

Dijo que el proyecto iniciará desde Palmillas, brincará el municipio de San Juan del Río hasta el Centro Expositor, llegando a Tequisquiapan y de ahí a la comunidad de Galeras, para conformar un circuito hasta el aeropuerto.

“Lo platique con el secretario de Hacienda, tuve una reunión con el Subsecretario de Comunicaciones y Transportes, donde me pide que hagamos un gran proyecto ambicioso vamos a desarrollarlo apenas, (…) no hay proyecto, me pidieron presentarlo y dentro del proyecto meter estos 100 millones porque va a rebasar por mucho esta cantidad”, apuntó.

El mandatario estatal indicó que derivado de las dimensiones y alcances del proyecto el recurso se gestionará para el año fiscal siguiente.

En cuanto al circuito que se construirá para agilizar la salida y entrada del transporte pesado que viene a la industria local, dijo que los trabajos iniciarán en los siguientes días después de realizar la licitación, pues se tienen etiquetados 100 millones de pesos.