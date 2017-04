Embaucan a adultos mayores con ‘programas sociales en San Juan del Río

San Juan del Río, 27 abril 17.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), alerta nuevamente a la ciudadanía sobre presuntos fraudes a personas de la tercera edad, mediante la supuesta gestión de programas sociales.

La dependencia refiere que las víctimas, en su mayoría de la tercera edad, han denunciado que sujetos desconocidos los han timado con hasta 50 mil pesos, que les han solicitado para poder acceder a los programas federales de la SEDESOL.

Se dijo que en el centro de la ciudad una pareja de ancianos cayó en la trampa, luego de que llegaron a su hogar dos personas que se hicieron pasar como representantes de los programas de ayuda del gobierno y les solicitaron primero 5 mil pesos.

El vocero de la SSPM, Carlos Coronado, dijo que una vez que los defraudadores tuvieron la confianza de las personas afectadas, les dijeron ‘ustedes pueden tener mucho más beneficio que esto, si tuvieran más dinero obtendrían más’ y de esa manera entregaron otros 45 mil pesos y luego ocurrió lo esperado, ‘no volvieron a verlos’.

La Secretaría de Seguridad Pública alertó a la ciudadanía para que no se dejen embaucar por los defraudadores, al referir que los programas sociales no se tramitan en la calle ni a domicilio, sino a través de las dependencias oficiales, para que existe plena confianza, además de que el gobierno municipal, estatal o federal, no solicita dinero, ya que por el contrario brinda los apoyos.

A pesar de que en su momento las autoridades municipales y federales de la Secretaría de Desarrollo Social realizaron la alerta a toda la población sanjuanense, en esta ocasión se embaucaron a los adultos mayores, que inocentemente confiaron en las falsas acreditaciones que les mostraron.

La corporación policíaca exhortó a los ciudadanos a realizar denuncias al 911 en caso de detectar la presencia de personal ofertando programas sociales a cambio de dinero, pues con ello se comete el delito de fraude y estafa.