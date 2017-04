CANACO advierte de fraude al comercio en San Juan del Río

San Juan del Río, 26 Abril 17.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) San Juan del Río, Salvador Hernández Yáñez, alertó a este sector de la economía, de la presencia nuevamente de un organismo fraudulento, que engaña a los propietarios de los negocios.

Explicó que otra vez se trata de la empresa “Canaco Servitur A.C.”, quienes acudieron a la zona de San José Galindo y San Miguel Galindo, logrando estafar a por lo menos 100 comerciantes, con más de 600 pesos a cada uno, a pesar de que la CANACO ha alertado sobre la situación.

Asimismo puntualizó que esta asociación civil no ofrece ningún beneficio a la ciudadanía, en cambio su modus operandi consiste en visitar a los comerciantes, a los que les solicitan cierta cantidad de dinero para supuestamente afiliarlos y apoyarlos con los trámites de regularización de cualquier documento oficial.

“Ya se habían retirado hace tiempo, inclusive hay algunos detenidos en otros estados de la República, el problema ya lo tienen los tribunales en la Ciudad de México, porque formaron una asociación civil, es válido pero es un problema, nosotros le pedimos a la gente que tengan mucho cuidado con ese tipo de personas y promotores”, afirmó.

Hernández Yáñez aseguró que durante el 2015 y 2016 se vieron afectados más de 4 mil comerciantes con este tipo de estafas, por lo que puntualizó que es necesario advertirlos, principalmente en las comunidades más alejadas al centro de la ciudad.

“Los poquitos que no se han dado cuenta son los que siguen cayendo, entonces es importante que sepan que esa gente no les va a ayudar en nada, que le están pagando dinero a otra gente que no tienen nada que ver con San Juan del Río, (…) el año pasado fueron más de 4 mil personas”, puntualizó.