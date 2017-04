Capacitarán en derechos humanos a policías de San Juan del Río

La regidora de la comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos en el municipio, Carla Galván Guemes, manifestó que los cadetes y policías en activo de la Secretaría de Seguridad Pública, serán capacitados en materia de derechos humanos.

Dijo que se determinó lo anterior derivado del acercamiento que tuvo con la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro, Roxana de Jesús Avalo, para trabajar coordinadamente, por lo que y se agendaron pláticas para capacitar en la materias al personal de seguridad.

“El secretario Arturo Calvario tuvo interés por capacitar a los cadetes que en próximos meses estarán activos dentro de la secretaría, la plática es principalmente sobre los derechos humanos, aunque no me ha llegado alguna queja de ciudadanos sabemos que es un tema que se da seguido”, indicó.

Carla Galván indicó que el tema es prioridad para la secretaría, al manifestar que los uniformados deben de tener el conocimiento básico sobre los derechos humanos y no violentar las garantías de los ciudadanos o detenidos.

Destacó que no solo es capacitarlos para no dañar los derechos de los ciudadanos, si no para que también ellos sepan cómo protegerse ante las agresiones que muchas veces llegan a ser objeto de los ciudadanos.

De ahí que dijo que se brindará esta capacitación a cadetes y se extenderá a los policías activos, sin que descuiden su quehacer de velar por la seguridad de la ciudadanía.

Finalmente Galván Guemes ratificó, que las platicas se realizarán a 50 policías aproximadamente y la duración es de una semana, con apoyo de la titular de la defensoría.