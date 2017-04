SEP confirma universidades “Patito” en San Juan del Río

San Juan del Río, 24 Abril 17.- El delegado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Querétaro, Alejandro Saracho Luna, confirmó que en San Juan del Río existen dos universidades particulares que no cuentan con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), por lo que no deberían estar operando.

Señaló que actualmente las autoridades educativas están realizando la inspección correspondiente para emitir sanciones o hasta el cierre, en caso de que se confirme su irregularidad, pues indicó que en uno de los casos existen más de 30 denuncias que se han presentado ante la SEP.

Aunque se reservó el nombre de las instituciones por cuestiones del proceso jurídico y revisión que se está llevando acabo, reconoció que esta problemática ha ido incrementando en los últimos años.

“Hay una problemática que ha ido creciendo sobre todo porque hay instituciones que se han instalado con reconocimientos de validez oficial que no corresponden al estado y en otros casos no existe ningún reconocimiento de validez oficial, (…) hemos tenido reporte de 2 instituciones, no puedo dar el nombre, en una inclusive tiene 3 nombres”, precisó.

Saracho Luna explicó que en caso de que la ciudadanía ya esté inscrita en este tipo de planteles y detecten cualquier irregularidad, pueden acudir ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), pues son clientes de un establecimiento que no cumple con sus servicios.

Además de acudir a las instancias de las delegación de educación a generar la queja, para poder obtener apoyo y resolver su situación.

“Por alguna circunstancia de su irregularidad no pueden entregar documentos ni en tiempo y en muchas ocasiones ni siquiera entregan documentos, entonces aquí en este caso nosotros como autoridad federal hemos platicado con las del estado, a efecto de que se revise a estas instituciones y si se pueden regularizar que se hagan y sino definitivamente cerrarlas”, afirmó.

Asimismo refirió que la ciudadanía debe solicitar e informarse antes de inscribirse en cualquier plantel educativo, al referir que pueden conocer las escuelas que cuentan con validez en la página Web, http://www.sep.gob.mx/es/sep1/SIRVOES, mientras que dijo que también se harán monitoreos en otros niveles educativos, pues también se ha detectado irregularidad en nivel medio superior.

“Cada carrera tiene que tener su RVOE, esto puede ser consultado en la página que te acabo de dar y así no verse sorprendido, hay instituciones que también publicitan el poder tener su prepa en 4 meses y esto ordinariamente no se puede cumplir, se les pide dinero y después se desaparecen”, puntualizó.

Finalmente aseveró que ninguna institución educativa debe realizar inscripciones sin tener su RVOE, pues infringen lo que marca la ley de educación.

“Debe existir a la hora de inscripción el Reconocimiento de Validez oficial, si estamos hablando de superior y si es bachillerato la incorporación, si abren y están ofreciendo el programa debe existir el reconocimiento”, sentenció.