Fogon Do Brasil opera con sellos de obra suspendida en San Juan del Río

San Juan del Río, 19 Abril 17.- El Restaurante Fogon Do Brasil opera con sellos de obra suspendida debido a que no ha cumplido con los requisitos que establece la Secretaría de Desarrollo Urbano.

De acuerdo a la dependencia municipal, las escrituras del lugar no están en regla, por lo que tienen hasta los primeros días de mayo para que presenten los requisitos o de lo contrario serán clausurados.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESUM), Yolanda Morales Reséndiz, manifestó que el establecimiento no cuenta con la documentación que se requiere para la factibilidad de cambio de uso de suelo, lo que implica que la licencia de funcionamiento no pueda ser entregada.



Sin embargo la Secretaría de Finanzas dio un plazo determinado para presentar los requisitos y en caso de no cumplir se realizará la clausura pertinente, aunque los sellos fueron colocados hace una semana.

“Tienen un detalle con sus escrituras, entonces se les condicionó a que hasta que entreguen los requisitos se les dará su licencia de funcionamiento, ahorita no tienen la licencia de construcción”, afirmó.

Asimismo señaló que a pesar de que los propietarios ya habían tenido problemas para el reacondicionamiento del negocio, no tomaron en cuenta los tiempos de entrega y las medidas que debían adoptar para su operatividad, pues además incumplen la norma ecológica.

Y es que dijo que durante semanas anteriores los ciudadanos de la zona se quejaron por el humo y los olores que emanan en el horario de servicio.

“Tuvieron que volver a protocolizar, a meter a registro público, por parte de finanzas les dieron hasta mayo, además se les hizo una inspección por parte de ecología porque se tuvieron reportes de la contaminación ambiental”, puntualizó.

Morales Reséndiz finalmente indicó que estarán al pendiente del proceso para que puedan realizar las obras correspondientes y evitar sanciones y clausuras, así como la licencia de funcionamiento y de bebidas alcohólicas, al referir que por el momento trabajan de manera irregular.