ISES denuncia escuelas “Patito” en San Juan del Río

San Juan del Río, 18 Abril 17.- El presidente del consejo directivo del Instituto Sanjuanense de Estudios Superiores (ISES), Carlos Mondragón Barrón, denunció la existencia de por lo menos 4 escuelas de nivel medio superior y superior “patito”, que han generado incertidumbre y desconfianza entre la población.

Expresó que hasta el momento se han detectado diversos casos en los que la gente sufre las consecuencias, pues al terminar sus estudios no reciben sus documentos con validez oficial, además de que son instituciones que provienen de otros estados como Veracruz, Hidalgo, Chiapas y Estado de México, entre otras.

Asimismo agregó que estas pseudo escuelas tampoco cuentan con las instalaciones adecuadas para impartir clases, por lo que las autoridades educativas deben supervisarlas y en su caso sancionarlas.

“Desgraciadamente hay otras instituciones que llegan de otros estados y se les hace fácil o les dan la facilidad de llegar y ponerse en un lugar, aunque las instalaciones no sean las adecuadas o que no sean escolares, ellos se adecuan y tener así alumnos, muchas veces la gente se va con la idea de que tienen registro y no se percatan que el registro son consignas sencillas como el REVOE”, apuntó.

Mondragón Barrón señaló que este tipo de escuelas funcionan con el engaño a la gente, pues les ofrecen modalidades de estudio moldeables y tarifas accesibles, que finalmente les sale contraproducente.

Insistió en que las autoridades educativas deben realizar los monitoreos correspondientes, a pesar de que los registros pueden ser federales o estatales y comprobar que operen en regla.

Además agregó que en la ley se estipula que ningún plantel se puede hacer promoción hasta que se encuentre validado por alguna dependencia oficial.

“Dicen las autoridades que no es correcto que se instalen otras instituciones de esta manera, sin embargo, no hay hasta ahorita nada que las castigue, hemos visto que por ahí se empiezan a hacer algunas supervisiones en Querétaro y no tienen la competencia para sancionar a las escuelas que no tienen registro”.