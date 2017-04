Artesanos de Amealco registraron bajas ventas en San Juan del Río

San Juan del Río, 17 Abril 17.- Con la afluencia de turistas, artesanos de municipios aledaños a San Juan del Río se instalaron en el Centro Histórico para ofertar sus productos, sin embargo las ventas no fueron como esperaban.

Francisca Manuel Pérez, originaria de San Idelfonso, Amealco, aseguró que es poca la afluencia de turistas la que hubo en la semana, por lo que las ventas fueron pocas y los ingresos apenas cubrieron alimentación y estadía en el municipio, a pesar de que pernoctan en la vía pública.

“Casi no vendemos nada, una muñeca al día y la estamos vendiendo en 50 o 60 pesos, si nos llegan a regatear y a veces no quieren pagar, tampoco le ganamos mucho, casi no vendemos”, afirmó.