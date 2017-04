San Juan del Río, 14 Abril 17.- Cerca de 4 mil personas arribaron a Cazadero para presenciar la Pasión de Cristo en su Vigésima Tercera edición en la comunidad, a pesar de que se registró una temperatura de hasta 30 grados centígrados.

Pasando las 12:30 horas Jesucristo fue sentenciado a muerte por Herodes y Pilatos entre gritos y multitudes, de personajes romanos que exigían su muerte, quienes lo azotaron y lo coronaron con espinas; también se apreció cuando piden al pueblo que elija a quien quieren en libertad entre Jesús de Nazaret o Barrabás.



En la primera caída Judas aprovecha para lanzar las monedas por las que traicionó a Jesucristo, mientras que en la segunda caída Jesús es atendido y socorrido por la Virgen María, encarnada por Martina Cruz Hernández.

De acuerdo con Severiano Cruz Villafuerte, uno de los organizadores del evento, desde hace décadas está representación ha pasado de generación a generación, para mantener viva la tradición, por lo que aseguró que son más de 10 familias las que colaboran y organizan este evento.

“Somos como 50 personas aproximadamente las que nos encargamos de la organización, nadie nos apoya, la hacemos por nosotros mismos, se hace por devoción y no por negocio”, afirmó.

Asimismo expresó que Lauro Jasso Ugalde, quien encarnó el papel de Jesucristo, se preparo física y espiritualmente durante 4 meses para poder representarlo con devoción y pasión, con el objetivo de canalizar esa Fe a los miles de asistentes.



VIACRUCIS CAZADERO 1 de 12

El recorrido fue de 3.5 kilómetros, entre tierra y piedras, donde ocurren las tres caídas antes de llegar a su muerte, cargando una cruz hecha de encino y con un peso de 120 kilos.

Los fieles fueron testigos de la Crucifixión alrededor de las 3 de la tarde, por lo que personas de comunidades aledañas a Cazadero, con asombro y admiración reconocieron la labor de los ciudadanos que se encargan de estas actividades religiosas.



Postrado sobre la cruz recitó las 7 palabras: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”, mientras el ladrón que fue crucificado a la derecha de Jesús, le pide que lo recuerde cuando entre en su reino a lo que Jesús contesta: “Hoy estarás conmigo en el Paraíso, posteriormente exclamo al cielo: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” y finalmente concluye su frase: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”.

Tras el Viacrucis se realiza la adoración de la Cruz y la Procesión del Silencio en espera de la pascua de resurrección.