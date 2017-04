Taxistas alistan “Taxi Global” y “Global Go” en San Juan del Río

San Juan del Río, 11 Abril 17.- Enrique Fernández Bautista, presidente de la Coalición de Taxistas Concesionarios (CTC) en San Juan del Río, anunció la creación y el lanzamiento de dos aplicaciones móviles, “Taxi Global” y “Global Go”, para viajes corporativos y/o privados en forma confiable y rápida, dentro de la demarcación.

Esto, luego de que el Instituto Queretano del Transporte (IQT) solo aprobara la operación de 20 aplicaciones de transporte privado en la entidad y le negará a UBER la prestación del servicio.

Refirió que en primer instancia se proyecta que sean más de 40 unidades las que estén operando, además de que en el primer año tienen previsto 5 mil descargas y 3 mil servicios, sin embargo reconoció que la hasta el momento la aplicación solo está disponible para dispositivos Android.

“El día 27 del mes de febrero a nosotros nos reconoce el Instituto del transporte dentro de las 20 aplicaciones que van a dar servicio, nosotros tenemos el documento donde el IQT nos avala como 2 aplicaciones, Global Go es de transporte Ejecutivo y el otro es para el taxi convencional”, precisó.

Los creadores de la aplicación son José Juan Brito Gómez y Jesús Santos Juárez Solís, ambos originarios de San Juan del Río, quienes llevan un año trabajando en la operatividad de la App, por lo que confían que el proyecto sea un éxito en la demarcación.

Fernández Bautista detalló que el servicio se caracterizará por no cobrar un porcentaje al propietario del vehículo, además de que contarán con terminal bancaria para que los usuarios puedan tener confianza en los chóferes, mientras que las unidades serán modelos recientes.

Otro de los beneficios con los que contará este servicio, es el botón de pánico en la cabina y en la cajuela, así como WIFI para el usuario y telemetría satelital, factores que muchas personas toman en cuenta para su seguridad.

Asimismo indicó que los chóferes tendrán que tomar clases de inglés para poder ofrecer un servicio corporativo, lo que beneficiará a que el resto del transporte busque competitividad y el usuario tenga otras alternativas.

“Lo que queremos es mayor seguridad, ahorita somos alrededor de 30, cuando nosotros presentamos el proyecto nosotros ofrecimos un servicio diferente y estamos invirtiendo para dar un mejor servicio y confiando en el talento Sanjuanense”, precisó.

Añadió que hasta el momento no han comenzado a trabajar debido a que el IQT no ha entregado los documentos correspondientes para la operatividad, por lo que no descartó que el proyecto pueda ser lanzado el próximo mes.