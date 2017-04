Fogón Do Brasil viola leyes ambientales en San Juan del Río

San Juan del Río, 4 Abril 17.- Derivado de las denuncias de vecinos de los fraccionamientos El Molino y La Viña, la dirección de Ecología Municipal y la Secretaría de Finanzas, realizaron un operativo de revisión al restaurante Fogón Do Brasil, ubicado en Boulevard Hidalgo, debido a la contaminación ambiental que genera durante la mayor parte del día y la noche.

De acuerdo con la titular de la dependencia municipal, Claudia Moreno Paz, el comercio presenta una serie de irregularidades en el proceso de cocción, al no contar con las normas ambientales para la quema de parrillas, generando altos niveles de bióxido de carbono, que afectan la salud de los vecinos.



La funcionario destacó que el establecimiento no cuenta con extractor de humo, ni filtros y trampas para la retención de grasas, lo que provoca altos índices de contaminación al medio ambiente.

“Atendimos unas denuncias de ciudadanos y de vecinos que se ubican cerca del Restaurante Do Brasil, los habitantes están muy inconformes por las emisiones que se están teniendo hacía la atmosfera, venimos a ver y no cuentan con el dictamen de ecología, además no cuentan con las medidas que deben acatar”, afirmó.