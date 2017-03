Dejo Cruz Roja fortalecida en San Juan del Río: Rojas Zetina

San Juan del Río, 28 Marzo 17- El Presidente de la Delegación de Cruz Roja Mexicana en el municipio, Marco Antonio Rojas Zetina, anunció que después de 5 años de estar frente de la institución, se va pero la deja fortalecida y con mayor infraestructura y personal, para atender a la ciudadanía en casos de emergencia.

Aunque desconoció quien pudiera sucederlo, dijo que ha concluido su periodo en el patronato, por lo que se va satisfecho de haber logrado importantes apoyos y equipos de infraestructura para el área de socorrismo y mejoras al centro hospitalario.

Señaló que este largo periodo al frente de la Cruz Roja fue muy gratificante, ya que siempre le entregó dedicación y trabajo a la institución, adoptando políticas administrativas estrictas, que fue lo que hizo que funcionara mejor la Cruz Roja en San Juan del Río.

“Tengo gran cariño de mi equipo que no quieren que me vaya, tuve el apoyo siempre de mi esposa desde el principio y ahora al final, pues en mi periodo he sido reelegido dos veces y creo que ya fue mucho tiempo el que he estado al frente del cargo de esta presidencia, le dejaré las puertas abiertas a alguien más”, indicó.

Mencionó que a quien lo sustituya le deja un plato fuerte sobre la mesa, por que el a lo largo de este periodo levantó la delegación, al referir que cuando recibí la delegación se encontraba literalmente en ruinas y pudo obtener 5 ambulancias, mejorar el hospital, una ambulancia especial en terapia intensiva, recuperar un local perdido, motocicleta y bicicletas.

Rojas Zetina argumentó que esto gracias a que se obtenían recursos de doctores, o gente para poder sostener y comprar equipo para el mejoramiento en estos años.

“Comenzaremos con la entrega el día de mañana, pues estregaremos buenos resultados, yo no me voy porque me corran, me voy por que termina mi periodo, estaré buscando nuevos horizontes como en la política y dedicarle más tiempo a mi consultorio y a mi familia, que es lo principal” exclamó.

Por último Rojas Zetina señaló que desconoce quién lo habrá de suceder, sin embargo dijo que quien llegue seguramente habrá de continuar el trabajo que se ha realizado para seguir fortaleciendo a la institución para el servicio a la ciudadanía.

“Uno de nuestros principales logros fue incluir a los niños Down, se inició en San Juan, se deja un gran equipo, todos los pertenecientes a la cruz roja son buenos desde el director de médicos, enfermeras, coordinadores de áreas e hicimos un salón de veteranos, a muchos no se les paga y han formado ya más de 30 años siendo parte del equipo, les dejo la delegación en las mejores condiciones desde que entre en abril del 2012 hasta este 2017”, concluyó.