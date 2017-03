San Juan del Río, 23 Marzo 17.- El presidente municipal, Guillermo Vega Guerrero, ratificó su compromiso de mantener finanzas sanas durante su mandato y garantizó que no se ha solicitado ningún préstamo y sin embargo sostuvo que se arrastra un déficit de más de 100 millones de pesos, de gobiernos anteriores.

Señaló que desde el 2006 el municipio se endeudó con una suma importante de dinero, además de los adeudos que se registraron en la pasada administración a proveedores y de laudos laborales.

Agregó que en año y medio de su gestión se han logrado abonar 40 millones de pesos a los 180 millones que le dejaron a su administración, por lo que se continuará destinando un recurso para hacer frente a los adeudos que existen.

“Ratifico algo de manera muy importante, no vamos a recurrir de ninguna manera al endeudamiento y número dos voy a entregar absolutamente mi municipio sin ninguna deuda contraída por mi y haré todo el esfuerzo para pagar adeudos que se contrajeron en ejercicios anteriores (…) de lo que a mi me pueden revisar hemos sido responsables, no solo en no generar deuda si no que hemos abonado a los adeudos de contratistas, ex empleados y cuestiones sindicales”, precisó.

Asimismo el alcalde descalificó la información de que San Juan tiene mala situación económica, al reiterar que en enero se reportó un superávit de 80 millones de pesos, lo que se traduce en estabilidad financiera para el municipio.

“Hemos buscado revertir una realidad financiera complicada con la que recibimos al municipio para tener hoy como se ha dado a conocer un superávit al mes de enero de 80 millones de pesos, esto lo que quiere decir es que hemos recaudado más, pero hemos sido responsables”, apuntó.

Vega Guerrero garantizó que las acciones de obra pública y programas sociales son muestra de que el gobierno está atendiendo las necesidades prioritarias de la gente, lo que favorece el bienestar social y confirma que los recursos están siendo aplicados a favor de los sanjuanenses.

Añadió que otro de los indicadores de que existen finanzas sanas, es la gestión de recursos ante las dependencias federales y estatales, al solventar inversiones tripartitas o bipartitas, para proyectos que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía.

“Estamos haciendo una inversión alta en rubros que la gente perciba, mucha obra y muchos servicios, al buscar estabilidad financiera , primero es tener la conciencia tranquila de que estamos siendo muy responsable en el manejo que no es nuestro, esto se refleja y reconoce en diferentes dependencias como la Secretaría de planeación y finanzas del estado”, sentenció.

Finalmente puntualizó que este año el 75 por ciento de las claves catastrales del municipio están pagadas, tema que nunca se había logrado.