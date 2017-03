Responderá Junta de Conciliación a Juez Federal sobre toma de nota

San Juan del Río, 21 Marzo 17.- El Secretario del Trabajo Estatal, José Luis Aguilera Rico, confirmó que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) contestará la notificación que recibió de un juez federal que ordenó a este órgano explicar por qué no se le dio la toma de nota a Nuri Villaseñor.

“Estamos por contestarla, por secrecía y por un asunto jurídico no te puedo dar más datos, pero estamos nosotros en la disponibilidad de contestar lo que dice el juez federal. Estamos muy tranquilos, vamos a contestar al juez lo que la Junta resolvió en su momento”, afirmó.

De esta forma, reveló que el juez pidió a la Junta Local dos aspectos: dejar sin efecto la no toma de nota de Nuri Villaseñor, así como contestar con fundamentación y motivación su no toma de nota, conforme a la Ley.

“Eso es todo, no pasó nada, ni dejó sin efecto el tema de la toma de nota de Saúl García el 31 de octubre, no pasó nada”, recalcó.

El titular de la Secretaría del Trabajo Estatal, aclaró que tienen como plazo 10 días naturales para contestar, el cual concluye el próximo lunes 27 de marzo.

“Voy a contestar lo que me pide el juez en dos puntos, uno dejar sin efecto la no toma de nota, y dos, contestar con fundamento legal lo que está haciendo la Junta de Conciliación.

No te puedo comentar que vamos a responder, vamos a contestar lo que me está pidiendo el juez, si no le contesto al juez la Junta de Conciliación va a recibir una sanción, entonces tengo que contestar, pero no hay ningún problema en la contestación”, concluyó.