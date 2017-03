Práctico Patricio Pons se encierra con cuatro novillos en San Juan del Río

México, 18 Mar (Notimex).- El aficionado práctico Patricio Pons protagonizará una inusual hazaña este sábado en el cortijo Campo Bravo de San Juan del Río, Querétaro, donde se encerrará con cuatro novillos de distintas ganaderías.

Patricio Pons, originario de León, Guanajuato, de 28 años de edad, no tiene antecedentes taurinos en su familia, solamente su abuelo que era aficionado, pero no era amigo de toreros o ganaderos, mientras su padre iba de vez en cuando a los toros.

En 1992 fue con sus hermanos mayores a una corrida de toros y regresó a casa con un trajecito de luces, un capote y una montera, y ahí se enganchó a esta pasión, y así fue como comenzó a aficionarse cada vez más.

“Cuando tenía siete años, don Felipe Frausto estaba repartiendo volantes de una escuela taurina a la salida de una corrida y le pedí a mi mamá que me llevara a tomar clases, quería aprender a torear, y en el año de 1999 debuté en un festival como niño torero”, recordó.

En 2005, Pons comenzó a entrenar con los matadores Victor Pastor, padre e hijo, con quienes afinó sus conocimientos sobre la técnica para tratar de convertirse en profesional. Debutó como novillero el 15 de septiembre de 2008 y sólo toreó otras dos novilladas picadas en Puerto Vallarta.

“He tenido oportunidad de torear en plazas importantes y eso me llena de orgullo. Ahora voy a torear este festival en solitario y estoy muy ilusionado porque es la primera vez que un aficionado hace algo así, y me encuentro responsabilizado”, concluyó.

En otro orden, los toros de la ganadería queretana de Gonzalo Iturbe, que serán lidiados este sábado en Teziutlán, ya se encuentran en los corrales de la plaza “El Pinal” a la espera del sorteo que se llevará a cabo para esta corrida extraordinaria.

En el cartel están anunciados el rejoneador Rodrigo Santos, que se despide de la afición, Federico Pizarro y Jerónimo. El festejo comenzará a las 17:00 horas.

Los ejemplares son el número 84, cárdeno bragado, con 493 kilos, el 87, negro entrepelado, bragado, (485 kg), No. 89, cárdeno, bragado y caribello (480 kg), No. 90, cárdeno claro (499 kg), No. 91, cárdeno bragado (466 kg) y No. 92, cárdeno oscuro, bragado (480 kg). Peso promedio: 483 kilos.