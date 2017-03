Regidora de Derechos Humanos visitará cárcel municipal en SJR

San Juan del Río, 17 Marzo 17- La regidora de la comisión de igualdad de genero y derechos humanos en el municipio, Carla Galván Güemes, descartó que pudiera visitar el CERESO de San Juan del Río para verificar las condiciones en las que viven los reclusos, pero indicó que si lo hará en la cárcel municipal.

Dijo que el objetivo es verificar las condiciones en las que son internados los detenidos por alguna falta administrativa o presunto delito, siempre garantizando que se respeten sus derechos humanos.

Señaló ya no son los casos aislados de que los reos tengan teléfonos celulares dentro de estos penales y puedan utilizar las redes sociales como plataformas de información, pero dijo que por el momento lo que planea es hacer un recorrido en cárcel municipal.

“Ya hemos querido acudir por a realizar recorridos pero por cuestiones de agenda se nos había pasado el tiempo, pero yo le calculo que lo haremos en dos semanas y estaremos invitando a personal de la defensoría de los derechos humanos que está en las oficinas de San Juan”, indicó.

Mencionó que esto va enfocado principalmente para detectar las situaciones en las que se encuentran las personas que son detenidas y trasladadas a los separos, verificando que no se violen los derechos al momento que los policías municipales los detienen.

Apuntó que las visitas al CERESO no las tiene contempladas, pues no es organismo municipal, pero dijo que espera no se presenten situaciones como las de Nuevo León.

“Hasta el momento a mi no me han hecho llegar alguna queja de que se violen los derechos de algún detenido, de ser así que se acerquen a la comisión pues muchas personas no conocen lo que representamos”, concluyó.