SEJUVE garantiza apoyo a jóvenes emprendedores de Querétaro

San Juan del Río, 13 Marzo 17.- La titular de la Secretaría de la Juventud (SEJUVE), Tania Palacios Kuri, apuntó que durante el 2016 se apoyó a 37 jóvenes queretanos emprendedores, con una bolsa de 4 millones 50 mil pesos, para la consolidación de negocios.

La funcionaria indicó que los rangos de apoyos fueron desde los 40 a 250 mil pesos, por lo que a través de los municipios los interesados pueden acudir a solicitarlo antes del 31 de marzo.

“Es un sistema de co inversión con la intención de beneficiar a los jóvenes, sin embargo el que no participen, no excluye a los jóvenes de ser beneficiarios de otras estrategias para apoyo con emprendedores”, aseveró.

La funcionaria estatal dijo que el proyecto se ha ido fortaleciendo con alianzas estratégicas, como COPARMEX y CANACO, para que los jóvenes sean orientados y que sus proyectos sean exitosos.

Indicó que actualmente algunos proyectos se encuentran en incubadoras, para poder gestionar el financiamiento y poder lanzar su servicio y producto al mercado, al agregar que la meta es superar el número de proyectos que se ofrecieron el año anterior, para tener una mayor cobertura en la entidad.

“Iniciamos con ICATEQ algunas de las capacitaciones, algunos de los procesos de incubación, entonces se ha ido avanzando, esta la casa del emprendedor y la convocatoria abierta para que los jóvenes puedan participar”, señaló.

Por otro lado Palacios Kuri dijo que la dependencia se encuentra trabajando con estrategias para proyectar en los jóvenes una toma de decisiones asertiva, esto luego del intento de suicidio que sufrió un menor en San Juan del Río.

Además de que se están fortaleciendo los canales de comunicación del organismo con el sector, pues afirmó que a mayor impacto menores riesgos, pues se ofertan atenciones psicológicas de manera telefónica y a través de la red social WhatsApp.