Operativos de la SSC disminuyen accidentes viales en Querétaro

San Juan del Río, 13 Marzo 17.- El secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres, aseguró que con la implementación de los operativos RADAR, Alcoholímetro y Carrusel, se ha logrado disminuir en más del 20% el número de muertes y lesiones por accidentes en las carreteras estatales.

Refirió que estos operativos son implementados principalmente los fines de semana, cuando la ingesta de alcohol es superior a lo habitual.

Refirió que en lo que va del año se mantiene la misma tendencia del 2016, ya que desde el inicio de la administración se ha trabajado de manera coordinada con las autoridades municipales para disminuir los accidentes.

“Tenemos una disminución importante de accidentes que provocan muertes en carreteras estatales, estamos hablando de un menos 28 por ciento comparativamente hablando de 2015, de accidentes que provocan lesiones también tuvimos una disminución con 22 por ciento, por eso nos damos cuenta que la presencia policial de manera conjunta con los municipios esta generando resultados”, aseveró.

El funcionario indicó que las áreas de prevención de cada municipio de la policía Estatal han realizado campañas de prevención en todo el estado, principalmente en las universidades, donde se encuentra el sector de la población que mayormente se involucra en los percances viales.

Dijo que también se están atendiendo a los niveles educativos de preescolar y primaria para que a través de ellos los padres de familia puedan tomar conciencia de los factores que pueden provocar cualquier percance que les quite la vida.

“No solamente estamos haciendo operativos, sino que la gente de prevención de los municipios y del estado, para hacer un poco de conciencia, estamos trabajando con niños con kinder y escuelas primarias, porque aun cuando no manejan los niños, son elementos importantes para decirles a sus padres que no pueden circulan si no tienen el cinturón de seguridad”, afirmó.

Para finalizar agregó que en la temporada de lluvias el registro de accidentes es mayor, previendo que con los cursos y talleres que se ofrece a la comunidad estudiantil los accidentes se minimicen.