Refrenda Memo Vega compromiso con desarrollo de San Juan del Río

San Juan del Río, 13 Marzo 17.- El presidente municipal, Guillermo Vega Guerrero, manifestó que su gobierno sigue comprometido con mejorar la calidad de vida de los sanjuanenses, sin fines políticos o cuestiones electorales.

Esto, durante la entrega de los drenes México y Zacatecas, proyectados en el Plan Maestro Pluvial por parte del Poder Ejecutivo del Estado, al manifestar que los anteriores gobiernos no realizaron las obras para prevenir contingencias como la sucedida el año anterior en la colonia México.

“Hoy es un día en que venimos a entregar compromisos cumplidos a nuestros ciudadanos, siempre con la solidaridad y respaldo de nuestro gobernador Pancho Domínguez y de su gabinete (…) lo que buscan estas obras hidráulicas es proteger a las familias y sus bienes, obras para minimizar los riesgos de inundaciones en la zona, obras esperadas por años y que no se hacían, a juicio de los anteriores gobiernos no eran populares o no eran electoreras”, apuntó.

El mandatario local aseveró que el gobierno estatal y municipal, están trabajando de manera coordinada apara apoyar cada localidad y colonia del municipio, sin embargo afirmó que serán obras que buscan prevenir cualquier afectación a la ciudadanía.

Memo Vega recordó que el proyecto del Plan Maestro Pluvial, ya se tenía dentro de los planes de obra municipales desde hace dos administraciones, donde se señalaban los riesgos del crecimiento de la población de la zona y los posibles daños de una fuerte precipitación pluvial.

“Desde 2009 se contaba con un plan maestro pluvial de la zona oriente, un programa que especificaba una relación de obras a construir para contener y conducir el agua a consecuencia de las lluvias, principalmente (…) es decir, desde hace 8 años las autoridades sabían que era necesario invertir recursos para realizar las obras necesarias y mitigar los riesgos de inundaciones”, aseguró.

Vega Guerrero enfatizó que la ciudadanía se encuentra cansada de ver que los políticos y gobiernos tienen indolencia ante los conflictos sociales que los aquejan, por lo que enfatizó y refrendó su compromiso para mejorar y atender las prioridades que la población marque.

“Hoy en día debemos señalar con toda claridad y contundencia que los errores cometidos en el pasado merman la calidad de vida y detienen el progreso de los municipios”, finalizó.