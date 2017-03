Primaria en Zona Oriente de San Juan del Río beneficiará a 480 niños

San Juan del Río, 13 Marzo 17.- El titular de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ, Enrique de Echavarri Lary, indicó que la construcción de la primaria en la zona oriente no ha iniciado, debido a que se realizan los trámites legales para la entrega del predio.

La obras implicaría una inversión de 12 millones de pesos, que beneficiará a las familias de la zona oriente del municipio.

El funcionario apuntó que el terreno no ha sido entregado a la autoridad educativa, por lo que la edificación se ha retrasado, sin embargo dijo que en caso de que el predio este disponible en este mes, se acelerarían las obras para que las clases inicien en el siguiente ciclo escolar, beneficiando a más de 480 niños, con turno matutino y vespertino.

“Si estamos en tiempo y si podemos tener la donación ya y contemplar el tiempo de construcción, sí, (…), la donación corresponde al municipio, es el que nos quieran donar en la Zona Oriente (…) es donde tenemos detectada una necesidad”, precisó.

El funcionario aseveró que la plantilla laboral para la impartición de clases ya fue autorizada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), garantizando que todos lo jóvenes y niños contarán con su lugar en algún plantel educativo.

Añadió que esta escuela se anunció en la Zona Oriente, ya que es un lugar que se está poblando rápidamente, debido a la llegada de nuevos desarrollos habitacionales.

“Ya se autorizó el recurso para el proyecto, el presupuesto ya está en el IFEQ, lo que estamos esperando es tener en posesión el terreno para poderlo construir”, afirmó.

Echavarri Lary aseveró que la USEBEQ tiene una capacidad de 3 por ciento superior a la demanda que se tiene en el estado, por lo que el problema es el crecimiento desorganizado que se da en todos los municipios.

Como es el caso de una secundaria en la comunidad de El Coto, donde los alumnos utilizan una biblioteca como salón de clases.

“Si tenemos un crecimiento desordenado esto es lo que ocasiona, primero no tenemos la plantilla laboral necesaria porque no la autorizan y segundo utilizan espacios que no están destinados y tenemos un problema”, finalizó.