Entregan obras en San Pedro Ahuacatlán, Sedatu y municipio.

San Juan del Río, 9 Marzo 17.- El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Guillermo Vega Guerrero y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), representada en el Estado de Querétaro por su Delegado Adán Gardiazabal García, entregaron obras de empedrado y guarniciones en las calles 1o y 5 de mayo en San Pedro Ahuacatlán; Privada Jacarandas y Prolongación de La Cruz en el Barrio de la Cruz; y el equipamiento del Centro de Desarrollo Comunitario (CDC).



En su mensaje, en Secretario de Desarrollo Social, Sebastián Ledesma Mina, aseguró que así como lo ha instruido el Presidente Municipal Memo Vega, hoy los funcionarios municipales están cercanos a la ciudadanía, entablando dialogo y sobre todo, regresando a dar resultados y a cumplir compromisos a los que se ha comprometido, como es la entrega de estas obras.

“No solo venimos a entregar cemento, estas obras dignifican y le cambian la vida a las familias, porque sus hijos hoy con estas calles, con el equipamiento del CDC o con un mejor servicio de recolección de basura, tendrán una mejor calidad de vida y mejores obras y servicios de las que ustedes tuvieron. La meta de todos nosotros, ustedes como ciudadanos y nosotros como funcionarios es que nuestros hijos sean mejores y tengan mejores oportunidades de las que nosotros tuvimos”, afirmó Ledesma Mina.

Destacó que la instrucción del alcalde es muy clara, dar la cara y entregar resultados. “El Presidente Municipal está volteando a donde no habían volteado, está llegando a donde no habían llegado; y así seguirá, gestionando más recursos para traerles beneficios”, detalló el funcionario municipal.

Asimismo, Sebastián Ledesma Mina, reconoció el apoyo que la SEDATU a través del Delegado en Querétaro ha brindado a San Juan del Río: “el Delegado de SEDATU es amigo de San Juan del Río”.

El Delegado de la SEDATU en el Estado de Querétaro, Adán Gardiazábal, reconoció el compromiso y la gestión de recursos por parte del Presidente Municipal: “cada peso que SEDATU le da al municipio de San Juan del Río, lo aterriza donde corresponde y lo aterrizan en verdaderas necesidades de los sanjuanenses”.

También afirmó que pese al recorte del presupuesto de egresos de la SEDATU en un 40%, en su última visita a Querétaro, solicitó a la Secretaria Rosario Robles, que se destinara por lo menos la misma cantidad de dinero que el año pasado al Estado de Querétaro.

“En los semáforos de metas de cumplimiento de ejecución de obras, de no reintegros, porque no hay mayor pecado que reintegrarle dinero a la Federación. Estamos en el primer lugar nacional y eso no es una medalla que le cuelgue solo a mi equipo, es una medalla que también le cuelgo a los municipios y a Gobierno del Estado”.

Dijo que este año, la dependencia federal beneficiará a familias sanjuanenses con alrededor de 179 “cuartos rosas”, recamaras adicionales que son para evitar el hacinamiento en los hogares y que las hijas no tengan que dormir en la misma habitación de los padres, los hermanos, los primos, o los tios. En este mismo orden de ideas, adelantó que para este 2017 se podría aplicar casi el mismo recurso para otra cantidad similar de cuartos rosas.

Estas entregas representaron una inversión entre ambos órdenes de Gobierno de 6.2 millones de pesos, 5 millones de pesos para las obras de urbanización de vialidades y 1.2 millones de pesos para el equipamiento del CDC.