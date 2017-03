JAPAM invertirá 40 mdp para introducción de servicios

San Juan del Río, 8 Marzo 17.- El titular de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), Germain Garfias Alcántara, anunció que durante el 2017 se invertirán alrededor de 40 millones de pesos para la introducción de drenaje y el servicio de agua potable en diversas comunidades y colonias.

Afirmó que en el 2016 se tuvo una bolsa de 38 millones de pesos para este rubro, por lo que destacó que gracias a la administración correcta, este año se pudo incrementar.

“En el tema de agua potable vamos bien y en el tema del drenaje es donde estamos viendo, vamos a ingresar en Arcila, San Miguel Galindo, en el Rodeo, en la Zona Oriente por los Rocíos, Santa Cruz Nieto, son varias comunidades”, señaló.

Situación por la que indicó que el organismo está buscando abastecer al mayor número de población posible, ya que reconoció que existe un gran rezago en el tema.

Expresó que solo en los casos donde no se cuente con documentación que avale la propiedad del lugar será imposible habilitar e introducir los servicios, ya que en ese tipo de casos es necesario regular la situación jurídica del predio.

“Donde no pudiéramos tener agua potable es donde no se cuenta con la infraestructura, porque son colonias irregulares, porque se complica llevarla porque no tienen la documentación de una propiedad de manera legal y eso al rato nos dan una observación”, señaló.

Finalmente Garfias Alcántara, aseveró que el objetivo de estas acciones es que la población cuente con mejores condiciones de vida, además de confirmar que el organismo buscará la ampliación de la bolsa con diversas gestiones para el próximo año.