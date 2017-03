Desabasto de vacunas en Centros de Salud de San Juan del Río

San Juan del Río, 5 Marzo 17.- Personal del Centro de Salud, ubicado en la colonia La Floresta, manifestó que durante el año la Secretaría de Salud en el Estado (SESEQ) les informó el desabasto de la vacuna del Rotavirus y Neumococo, inyecciones que se encuentran en la cartilla de recién nacidos.



De acuerdo con elementos del área de vacunación de dicho centro, estas vacunas estarán llegando de manera paulatina, por lo que exhortó a los padres de familia a acudir a principios de cada mes para verificar si ya están en existencia.

“En esta semana nos hicieron llegar el particular donde nos decían esta situación, pero es en general en todo el estado y no descarto que sea en el país (…) si tiene acceso a otro servicio acuda para que su hija no se atrase con la vacuna”, indicó una enfermera del lugar.