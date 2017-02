Difundirán inmuebles a remate por adeudos de predial en San Juan del Río

San Juan del Río, 16 Feb 17.- El secretario de finanzas, Itzcalli Rubio Medina, anunció que la próxima semana se difundirá la lista de inmuebles que serán rematados para la recuperación de adeudos por morosidad en el pago del impuesto predial.

Dijo que hasta el momento son siete propiedades inmobiliarias que están casi listas para ser rematadas, por lo que serán dadas a conocer de manera pública.

El funcionario se reservó si entre los inmuebles de la ‘lista negra’ por morosidad se encuentra la propiedad del ex alcalde Gustavo Nieto Ramírez, del que se sabe adeuda por lo menos 600 mil pesos desde haces más de 12 años.

Y es que hoy Nieto Ramírez visitó la Dirección de Ingresos, pero se desconoce si fue para liquidar o solamente para conocer el estatus de su adeudo. Al ser abordado, rechazó responder si entre los inmuebles a remate se encuentra su caso.

“Ahorita tengo que ir a otro lado, voy a un desayuno, sabes dónde vivo verdad?…vivo en 16 de septiembre número siete, regreso como en dos horas, si la puerta está abierta allí estoy y cuando no, como dijo aquel, pues no, ahí hasta te invito un cafecito”, respondió a la reportera, al tiempo que el ex edil se retiraba rápidamente.