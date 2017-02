Memo Vega no descarta reelegirse en elecciones del 2018

San Juan del Río, 14 Feb 17.- El presidente municipal, Guillermo Vega Guerrero, no descartó su participación en la contienda electoral del 2018, luego de que una empresa consultora lo posiciona con un 48.1% de los encuestados que volverían a votar por él en un supuesto de que se reeligiera.

Los resultados fueron dados a conocer por Arias Consultores y en el ejercicio también se posiciona al alcalde de extracción panista, con un 62.9% de consultas ciudadanas, que aprueban sus acciones de gobierno.



Entrevistado Memo Vega recordó que el tema de la reelección se aprobó en la pasada legislatura, cuya finalidad es dar continuidad a los proyectos que se vienen desarrollando en los gobiernos municipales, lo que también fue impulsado por el Partido Acción Nacional (PAN).

Asimismo agregó que esta decisión la tomará de acuerdo a los resultados que la población observe al finalizar su gestión, pues aseveró que en caso de que la ciudadanía esté inconforme será el primero en retirarse de la intención por contender.

El alcalde enfatizó la apreciación que tiene la ciudadanía sobre el actuar de su gestión constitucional.

Y es que en los resultados lo colocan con 62.9 por ciento de aprobación ciudadana en su desempeño, tomando en cuenta que actualmente la sociedad no confía en los gobernantes, ni en el actuar de la clase política.

“Por supuesto que el resultado que vemos es positivo y favorable, nos da mucho gusto y nos obliga a mejorar en varios aspectos, sin duda lo más importante es escuchar a la gente, quien es la que da la mejor opinión, pero estos instrumentos por supuesto que nos dan un referente de cómo se percibe el trabajo el gobierno”, refirió.

Vega Guerrero reconoció que existen áreas de oportunidad que se deberán de atacar de forma directa, con el objetivo de que la población tenga de manera tangible resultados que favorezcan su calidad de vida.



Por lo que agregó que se está atendiendo de manera prioritaria el tema de la seguridad, servicios públicos municipales, el servicio de agua potable y la consolidación de inversiones.

De igual forma el mandatario local aseveró que el gobierno del estado, encabezado por Francisco Domínguez Servién, ha sido un respaldo en las acciones ejecutadas durante su gestión, por lo que reconoció y agradeció la contribución que hace el Poder Ejecutivo en el desarrollo de los sanjuanenses.

“Quiero resaltar que en este camino me siento apoyado por el gobernador, no lo digo como formalidad, lo digo con total certidumbre y fuerza, a mi me a ayudado el gobernador para que podamos hacer un trabajo y sé que ayuda a San Juan del Río, ha habido cercanía y dialogo”, precisó.