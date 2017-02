JAPAM recomienda uso de sistemas de almacenamiento de agua

San Juan del Río, 14 Feb 17.- El titular de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, Germain Garfias Alcántara aseguró que solo el 15 por ciento de los habitantes de la Zona Oriente de San Juan del Río utilizan sistemas de almacenamiento de agua, como tinacos, para evitar carencias del vital líquido.

Indicó que durante la administración se ha buscado concientizar a la gente en este tema, a efecto de evitar desabasto en caso de posibles contingencias que se pudiesen presentar, como la limpieza de los tanques o reparación de los pozos.

“Lo que estamos tratando de hacerle notar a la ciudadanía es que mucha de la gente no utiliza tinaco y en algunos casos está pero no lo tienen habilitado o conectado a nosotros nos ayudaría eso precisamente que cuando tengamos alguna situación de desabasto, limitación de servicio o falta de presión, ellos no lo sientan de manera directa”, apuntó.

Garfias Alcántara aseguró que el organismo trabaja de manera permanente para evitar la falta de servicio, sin embargo en ocasiones es impredecible las fallas que se genera.

El funcionario municipal reconoció que no se puede obligar a ningún ciudadano a colocar un tinaco, sin embargo dijo que actualmente a los usuarios que realizan sus trámites para iniciar con el servicio se les solicita el funcionamiento del sistema de almacenamiento.

“Nosotros ya estamos de entrada a los nuevos usuarios como obligación y recomendación es que deben tener su tinaco habilitado para poder atender este tipo de contingencias, esto ayudará a que no falte el servicio”, puntualizó.

Asimismo el funcionario reconoció que casi el 100 por ciento de las viviendas que están ubicadas en la Zona del Centro Histórico tampoco cuentan con tinacos y utilizan el servicio de agua directamente de la red que suministra, tema por el que también comenzarán con la concientización en la materia.