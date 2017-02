Ex titular de la JAPAM se ‘lava las manos’ de supuesto desvío

San Juan del Río, 9 Feb 17.- El ex titular de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), Francisco Chan Reséndiz, rechazó que la contraloría municipal lo llamará a declarar por el supuesto desvío de almenos 4.5 millones de pesos, para la adquisición de un sistema administrativo durante su gestión.

Refirió que la autoridad municipal no ha realizado algún citatorio para subsanar cualquier observación que hayan detectado o que la Entidad Superior de Fiscalización (ESFE) hiciera durante su análisis en los periodos que estuvo al frente del organismo.

“No sé si ya hayan auditado los últimos periodos, lo ignoro porque ya no me notificaron, pero al día de hoy no han requerido la presencia de su servidor en la contraloría municipal, en el momento en que lo hagan con todo gusto acudiré”, precisó.