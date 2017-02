Reclaman padres de familia ‘escuela de 10’ en San Juan del Río

San Juan del Río, 9 Feb 17.- Padres de familia de la escuela primaria México, ubicada en la colonia Juárez, exigen a USEBEQ la contratación de un conserje más y piden al gobierno municipal la rehabilitación de baños, de lo contrario amagan con cerrar el plantel si no son atendidos sus reclamos.



La tesorera del comité de padres de familia Josefina Camacho Guerrero y Cristóbal Mejía Escalón, dieron a conocer que desde hace tiempo no tienen conserje y que la escuela no les había notificado.

Señaló, que el pasado jueves 2 de febrero asistieron a USEBEQ Querétaro para exigir la contratación de un conserje, que ingresó a laborar hasta el día 7, sin embargo sostienen que no es suficiente para atender las necesidades de la escuela.

“Estuvimos pagando nosotros al personal, en lo que contrataban una persona con la cuota voluntaria de padres de familia, pero exigimos rehabilitación de baños y que contraten a una persona más” indicó.

Los manifestantes señalaron que han estado realizando peticiones al municipio durante los miércoles ciudadanos para la rehabilitación de los baños, sin embargo refieren que todavía no han tenido respuesta, ya que solo por parte de SEDESOL, les han entregado láminas para techos.

Finalmente Camacho Guerrero, subrayó que la escuela tiene más de 35 años con 800 alumnos en los dos turnos, y son 12 tazas y 3 mingitorios lo que requieren para hacer más eficiente el servicio a los alumnos.

Indicaron que ya entregaron la documentación necesaria para poder entrar al programa escuelas al 100, pero todavía no tienen respuesta