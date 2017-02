La JAPAM desvió 4.5 millones aportados por Banco Interamericano

San Juan del Río, 8 Feb 17.- El titular de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), Germain Garfias Alcántara, denunció que durante la reunión que sostuvieron con integrantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) quedó al descubierto que durante la pasada administración se cometieron irregularidades en la ejecución de los recursos.

El funcionario reveló que la institución bancaria entregó alrededor de 4.5 millones de pesos a la JAPAM para la adquisición de un sistema administrativo que nunca fue instalado y que el entonces titular Francisco Chan Reséndiz, argumentó que el dinero provenía directamente del organismo.

“En un tema que salio fue el sistema comercial, la persona que vino de Washington nos dijo que ya habían apoyado para el sistema, en el 2014 y bueno ahí tuve que informar que el fue del tema en el sistema que se pagó y nunca se ejerció, ellos fondearon el recurso, (…) Me pidieron un expediente de los procedimientos en contra y quienes en un momento dado fueron los que infringieron en una cuestión dolosa”, señaló.

El funcionario recordó que ante la irregularidad del ejercicio de los recursos, el organismo inició acciones legales en contra de quien resulte responsable desde enero del 2016, por un monto de 4.5 millones de pesos, que se suponía era para el sistema administrativo y que solo funcionaba al 20 por ciento.

“Contrataron a la empresa para que lo hiciera, no hizo nada y el tema es: ¿qué pasó con el dinero?, entonces ayer me cuestionaban eso, por que me preguntaron qué sistema estábamos utiliz