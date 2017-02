Al 99% regularización de comercio en mercados de San Juan del Río

San Juan del Río, 6 Feb 17.- El regidor de la comisión de comercio, Jesús Mejía Cruz, dio a conocer que alrededor de 15 locatarios de mercados siguen sin obtener su licencia de funcionamiento, a pesar de que durante el año anterior se llevó acabo un programa de regularización.

Dijo que durante la campaña se logró que el 99 por ciento de los locatario de mercados realizaran los trámites correspondientes para obtener su documentación, sin embargo en algunos de los casos el proceso no se concluyó, por lo que en estos meses se buscará alcanzar el 100 por ciento.

“Fueron casos muy especiales que no se pudo realizar el trámite por alguna cuestión ahí, o hubo personas que al final y a la hora de la hora ya no se acercaron, pero se logró mucho el avance de personas que tenían diversas situaciones, (…) platicando con su líder estaban hablando de 10 a 15 personas como máximo, pero esas personas no quedarán exentas”, apuntó.

Asimismo, agregó que se están sosteniendo platicas con los titulares de las Secretarías de gobierno y finanzas, para que el refrendo de las licencias se efectúe de manera normal, además de que también se buscará regular la colocación de los comerciantes en los tianguis.

El regidor precisó que a lo largo de la administración se ha tenido acercamiento con los dirigentes de cada mercado, a efecto de poder atender y cubrir las necesidades que se han manifestado, asegurando que es vital reactivar la economía en estos centros de abasto.

Finalmente manifestó que en coordinación con la dirigencia del Mercado Reforma se buscará la implementación de talleres de capacitación para el manejo de los negocios, con el objetivo de generar mayores ingresos.