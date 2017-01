Asesinado a balazos por ocupantes de Bora en San Juan del Río

San Juan del Río, 26 Ene 17.- Un sujeto que presuntamente había sostenido una discusión con los ocupantes de un vehículo Bora, fue alcanzado al momento que pretendía abordar un taxi para marcharse y lo asesinaron a boca de jarro de tres disparos de arma de fuego.

De acuerdo a la policía, el reporte fue realizado al servicio de emergencia 911, alertando de la agresión a un individuo que acababa de abordar un taxi en la colonia La Peña, entre las calles Croacia y España.

Información proporcionada a la policía por el chofer del auto de alquiler, que prestaba el servicio al sujeto asesinado, refiere que al momento que circulaba sobre las calles mencionadas, un hombre le hizo la parada para abordarlo.

Dijo que el ahora occiso ya estaba abordando cuando se les emparejó un vehículo marca Volkswagen tipo Bora, de donde descendió un sujeto que impidió que el hoy occiso cerrará la puerta trasera derecha, al tiempo que le indicó al taxista “agachate, el pedo no es contigo, es con este hijo de su puta madre” y en seguida accionó una arma de fuego en tres ocasiones.

La información refiere que el hombre quedó gravemente herido en el interior del vehículo de alquiler, por lo que el taxista de inmediato se enfiló al Hospital General para que lo atendieran, sin embargo al momento de llegar los servicios médicos constataron que la víctima ya estaba muerto.

El mismo trabajador del servicio de alquiler realizó una llamada al servicio de emergencia para reportar los hechos, por lo que elementos de la SSPM acudieron de manera inmediata para acordonar la zona y emprender la búsqueda del vehículo en que huyeron los agresores.

Cabe señalar que el taxista fue llevado ante la fiscalía para que que rindiera su declaración sobre cómo ocurrieron los hechos, mientras se implementó un operativo de búsqueda en coordinación con la policía estatal, haciendo uso de los sistemas de video vigilancia instalados en diferentes puntos de la ciudad, con el propósito de establecer el rumbo que tomaron los agresores.

De los hechos se dio parte a la Fiscalía en turno para el levantamiento del cadáver, que quedó en el interior del taxi. La Policía Municipal, de Investigación del Delito, así como la Policía Estatal, en estos momento están en búsqueda de los agresores.

En la escena del crimen, las autoridades de la fiscalía y policías que tomaron conocimiento, habrían encontrado los tres cartuchos percutidos de los disparos que le hicieron a la víctima. Más tarde el cuerpo fue trasladado al SEMEFO para los trámites de Ley y su identificación plena.