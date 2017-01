CBTis 145 erradicará venta de lugares para fichas en San Juan del Río.

San Juan del Río, 22 Ene 16.- Ante la víspera de las preinscripciones, el CBTis 145 cambiará el proceso de entrega de fichas de admisión, que para el siguiente ciclo escolar será a través de la página de Internet, anunció la directora del plantel, Claudia Revuelta Zúñiga.

Detalló que este cambio se efectúo con el objetivo de evitar que los padres de familia se formen durante días para conseguir la ficha de admisión, previniendo que terceras personas soliciten dinero para reservarles los lugares.

“No queremos que se formen tres días antes y luego exista la posibilidad de que les vendan los lugares y eso no lo vamos a permitir”.

Aseguró que el mecanismo parea obtener la ficha será a través de un pre llenado en una plataforma diseñada para que no tengan ese problema y todos estén seguros de que estarán sus datos y solo entregarles la ficha para que los jóvenes hagan su examen.

La catedrática explicó que el portal de registro se está desarrollando, a efecto de que cada aspirante pueda ingresar sus datos personales y de esta manera obtener la ficha sin mayor problema.

Apuntó que actualmente se está evaluando la capacidad de la infraestructura educativa, pues actualmente el número de alumnos en ambos turnos es de mil 750.

“Ahorita no quiero decir un número porque estamos viendo la posibilidad, de ver cuantas aulas podemos conseguir extras, todavía dependería de eso, lo que nosotros queremos hacer es brindar más espacios a los niños, pero si me veo imposibilitada por la infraestructura, me limita mucho”, afirmó.

Y es que señaló que actualmente se está buscando la creación de dos aulas más, por lo que será hasta el mes de marzo cuando se anuncie el cupo, al recordar que anteriormente se daban mil 200 fichas, sin embargo solo poco más de la mitad era aceptada.