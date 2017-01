Urge diputado a Congreso Federal agravar delitos de robo de PEMEX

San Juan del Río, 22 Ene 17.- El diputado local por el IX Distrito, Roberto Cabrera Valencia, manifestó que es necesario que el Congreso Federal, legisle en materia de Robo de Hidrocarburos, al referir que este delito no está clasificado como grave y eso alienta la reincidencia.

El legislador reconoció que este delito se puede recrudecer a consecuencia de el alza en los combustibles, a pesar de la coordinación que ya tienen las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales para combatirlo.

“Esto es un área de oportunidad para esa delincuencia organizada que está explotando de manera ilegal y con conductas delictivas, (…) Queremos que no encuentren áreas de oportunidad en el sistema para que no entren y salgan, sino endurecer esa parte del procedimiento, para que quien esté reincidiendo por la parte de la reparación del daño, pues reciba ya sanciones mucho más severas”, afirmó.

Esto luego de asistir al informe del gobernador del estado de Puebla, donde se manifestó que las leyes no imponen las sanciones adecuadas en dicho delito, por lo que se están buscando iniciativas que refuercen el marco jurídico para evitar la reincidencia.

“Me llamó la atención que el gobernador de Puebla mencionó en su informe el domingo pasado, cuantas detenciones hubo durante su sexenio y eran más de 160 puestas a disposición y detención de bandas en la entidad, él está proponiendo una iniciativa para que se reforme la ley porque no es un delito grave y es materia federal, porque de qué nos sirve que los detengan si finalmente no está siendo grave el delito”, apuntó.

El diputado dijo que de manera local también se evaluarán los criterios, para que en caso de no estarse ejecutando correctamente, reunirse con los jueces y buscar que las sanciones se ejecuten de manera efectiva, al referir que también se deben de analizar las conductas de reincidencia, a efecto de evaluar las sanciones.

Luego explicó que como diputados buscarán endurecer los delitos de allanamiento, que en muchas de las veces son clasificados en los casos de tentativa de robo a negocio o a casa habitación, por lo que no es aceptable que un delincuente ingrese al domicilio de una familia, pero si no logra robar, prácticamente no hay delito que perseguir.