INAH no hace su trabajo en San Juan del Río: Francisco Pájaro

San Juan del Río, 20 Ene 17.- Durante el 2016 más de 10 inmuebles del Centro Histórico fueron remodelados sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a pesar de que cada modificación debe ser notificada y validada por la dependencia federal, manifestó el presidente del Patronato Histórico del municipio, Francisco Pájaro Anaya.

Afirmó que las modificaciones han sido a ventanas y puertas, al referir que la dependencia federal es quien debe supervisar y hacer recorridos frecuentes, para supervisar que no se hagan modificaciones sin la autorización.

Pájaro Anaya dijo que la ciudadanía desconoce los trámites que requieren para poder realizar cualquier tipo de adecuación a sus propiedades, pues manifestó que durante el año pasado solo 5 obras estuvieron avaladas.

Sin embargo hasta el momento la dependencia no ha realizado algún estudio para detectar cuántos y cuáles han tenido cambios en los últimos años.

“Antropología se encarga del otorgamiento de permisos y de las circunstancias donde se tiene que dar vigilancia legal en relación a los centros Históricos, ha estado muy estricto en este mes donde ha habido clausuras, suspensiones y vigilancia a los particulares, pero eso es algo que se tiene que hacer siempre”, precisó.

El presidente aseveró que como parte de las acciones de la Asociación se han brindado cerca de 3 asesorías a propietarios para realizar los trámites que validen su obra, resaltando la importancia de mantener el valor histórico del inmueble.

“Las solicitudes de apoyo han sido desde el mes de noviembre a la fecha, la gente esta interesada en remodelar sus casas, sin embargo se encontraban con las circunstancias de que no sabían qué hacer y se acercaron con nosotros”, apuntó.

Finalmente aseveró que los propietarios pueden ser sancionados por el INAH, situación que hasta el momento no ha sucedido, sin embargo el gobierno municipal y estatal no pueden ejecutar multas al respecto.

“Hay reglamentos federales, sin embargo no se está aplicando como debería de ser, eso no implica que sea el municipio o el estado tenga que aplicarlo, pero muchas veces se llegan a conciliaciones de trámites administrativos y hasta allí llegan, no ha habido una sanción que la ley federal marque”, concluyó.