Niegan acceso a educación de menor en primaria de San Juan del Río

San Juan del Río, 18 Ene 17.- El director de la escuela “Revolución 1910”, ubicada en la comunidad de El Rodeo, negó el acceso a una menor de primer año, por el adeudo de la cuota escolar.

De acuerdo con la señora Blanca Estela Moreno Trejo, su hija no pudo ingresar al plantel educativo debido al adeudo de la cuota escolar, que es de 600 pesos, cantidad que es definida por el comité de padres de familia.

Aunque se reservó el nombre del profesor, la afectada narró que durante la reunión que sostuvieron, él se portó grosero con la menor, provocándole miedo e incertidumbre.

“El director ayer me amenazó, me dijo que no iba a recibir a la niña porque no había pagado la cuota de 600, incluso yo ya la llevaba arregladita y todo eso y me dijo la de la limpieza que el director quería hablar conmigo y estaba la del comité con él y me pase y me dijo que no había pagado, y que no iba a recibir a la niña hasta que termine de pagar”, precisó.

La señora refirió que su situación económica ha sido complicada, debido a que el padre de la menor no contaba con un empleo fijo, sin embargo señaló que ella está dispuesta a pagar el monto que requiere el comité, a efecto de que su hija Blanca Martínez Moreno pueda continuar sus estudios académicos.

“A veces no tengo para comer, de hecho por eso no la mandaba a veces porque no tenía para ponerle su torta, estoy consciente de que no he pagado, dijo que no me la iba recibir hasta que no termine de pagar”, apuntó.

Moreno Trejo manifestó que por el momento no llevará a su hija a la escuela hasta poder juntar el dinero, para evitar que pueda ser víctima de rechazo y discriminación.

De esta manera solicitó también la intervención de las autoridades educativas, para que en su caso sancionen al maestro y al mismo tiempo el comité de padres de familia rinda cuenta del dinero que recaudan. Además teme represalias para su hija.