Incrementan costos de la canasta básica en San Juan del Río

San Juan del Río, 17 Ene 17.- Incremento entre el 5 y 10 por ciento se ha reflejado en los precios de los productos de la canasta básica en las primeras semanas de este año, coinciden en señalar amas de casa y mujeres madres de familia.

Refieren que el incremento se percibe en los costos de diversos productos como queso, pollo, leche, huevo y tortillas.

Inés Cruz López, jefa de familia y madre de 3 niños, asegura que durante esta semana los precios del queso y el pollo se incrementaron entre 5 y 6 pesos, situación que afecta directamente a su bolsillo, ya que refiere que anteriormente con eso podía comprar medio kilo de tortillas.

“Esta semana que fui a comprar mi queso me costó 8 pesos más, lo compraba en 96 y ahora pague 104 por el kilo, creo que ellos suben todo porque la gasolina subió, pero antes con esos mismos 6 pesos me alcanzaba para comprar las tortillas o los tomates”, manifestó.

Asimismo dijo que el pollo también subió de precio, pues anteriormente el kilo de pechuga estaba en 55 pesos y ahora lo venden hasta en 60, por lo que aseguró ahora tendrá que buscar comidas alternas.

“Ahorita que vine por el pollo para mi comida, me dijo la señora que ya subió la pechuga y que el huevo también, usted cree que el gobierno piensa en nuestra situación cuando suben la gasolina, creo que no está bien, pero no podemos hacer nada”, señaló.

Por su parte, el secretario general del Mercado Reforma, Agustín Ruiz Paredes, refirió que en este inmueble algunos costos los mantienen y otros han bajado, principalmente el de productos perecederos, por lo que exhortó a la ciudadanía a visitar este tipo de establecimientos y así reactivar la economía local.

“Lamentablemente son productos perecederos que responden a la oferta y demanda, si nos pega el gasolinazo pero poco, porque siempre hay un margen para seguir trabajando, acá lo importante es la oferta y la demanda”, manifestó.