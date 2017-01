Instituto Santiago genera problemas viales en San Juan del Río

San Juan del Río, 17 Ene 17.- Habitantes de la comunidad Guadalupe de las Peñas, al sur de la ciudad, se manifestaron ante el Instituto Santiago por la falta de cultura vial y discriminación que sufren por parte de los padres de familia que acuden a dejar a sus niños al plantel.

De acuerdo con el subdelegado de la comunidad, Nicanor Cortés García, durante la entrada y salida de los niños y jóvenes que estudian en esta escuela privada, los padres y tutores no respetan los límites de velocidad, los sentidos correctos de las calles y los señalamientos que hay en la zona.

“La molestia es que los padres de familia no respetan los señalamientos, es la molestia que tenemos los habitantes de las 5 comunidades que tienen acceso por esta calle, ellos no viven aquí, no ven el problema que hay, en la mañana cuando entran se hace un verdadero caos, porque no respetan, se meten por donde les da la gana”, apuntó.

La autoridad auxiliar refirió que son más de 3 mil habitantes de El Rodeo, Guadalupe de las Peñas, La Estancita, Soledad del Río y la Magdalena, quienes resultan afectados por la irresponsabilidad vial de los padres de familia que tienen a sus hijos en esta escuela.

Denunciaron que durante eventos culturales, educativos y académicos del plantel, la calle principal siempre está saturada de vehículos que impiden el paso peatonal, además de que en diversas ocasiones agreden verbalmente a los ciudadanos.

“Yo lo que quiero es que ellos pongan su granito de arena para ayudarnos entre todos y que la vialidad fluya bien en la calle Pirul, hay gente de la comunidad que lleva caminando a sus hijos y ellos arrancan y pasan como si estuvieran en la autopista, se estacionan arriba de las banquetas y se meten en sentido contrario”, señaló.

Finalmente dijo que solicitarán el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) para que a través de la dirección de tránsito puedan agilizar el flujo vehicular en los horarios de entrada y salida del colegio.